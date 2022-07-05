Papa Francis, istifa iddialarını yalanladı

85 yaşındaki Papa, istifa söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Papa ayrıca, sağlığının daha kötü bir hal alması durumunda görevi bırakabileceğini dile getirdi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis hakkında, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa edeceği yönünde söylentiler yayılmıştı.

Papa, geçtiğimiz mayıs ayında, piskoposlarla kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantı sırasında diz ağrısı nedeniyle şaka yaparken, "Ameliyat olmak yerine istifa edeceğim." demişti.

"Yakında istifa etmeyeceğim"

Papa Francis, bu ay Kanada'yı ziyaret etmek üzere olduğunu ve sonrasında mümkün olan en kısa sürede Moskova ve Kiev'e gidebilmeyi umduğunu söyledi.

Vatikan Devlet Başkanı, yakın gelecekte istifa etmeyi planladığı yönündeki haberleri yalanladı.

Kanser iddialarını yalanladı

Reuters'ın aktardığına göre, kanser olduğu yönündeki söylentileri de yalanlayan Papa, şaka yoluyla, doktorlarının "kendisine bu konuda hiçbir şey söylemediğini" belirtti.

Görevi ne zaman bırakacağına ilişkin ipucu

Diğer taraftan 85 yaşındaki dini lider, sağlığının Kilise'yi yönetmeyi imkansız hale getirmesi halinde istifa edebileceğini sözlerine ekledi.

Bunun ne zaman olabileceği sorulduğunda ise Papa, "Biz bilmiyoruz. Tanrı söyler." dedi.