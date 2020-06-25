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Yeni Zelanda’da deprem
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Milford Sound bölgesinde, 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
- 25.06.2020 - 05:29
Yeni Zelanda jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet, depremin merkez üssünün Milford Sound bölgesinin 35 kilometre batısı olduğunu, sabah saatlerinde meydana gelen depremin, yerin 5 kilometre altında oluştuğunu bildirdi.
Güney Adası’nda geniş bir bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.