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    Yeni Zelanda’da deprem

    Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Milford Sound bölgesinde, 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 25.06.2020 - 05:29
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    Yeni Zelanda’da deprem #1

    Yeni Zelanda jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet, depremin merkez üssünün Milford Sound bölgesinin 35 kilometre batısı olduğunu, sabah saatlerinde meydana gelen depremin, yerin 5 kilometre altında oluştuğunu bildirdi.

    Güney Adası’nda geniş bir bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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