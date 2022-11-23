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    Endonezya'daki depremde can kaybı artıyor

    Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 271’e yükseldi.
    • 23.11.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:56
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    Endonezya'daki depremde can kaybı artıyor

    Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, 21 Kasım'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Deprem, büyük bir yıkımı da beraberinde getirdi.

    Can kaybı 271’e yükseldi

    Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, basına yaptığı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

    Suharyanto, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 271'e yükseldiğini bildirdi.

    Endonezya daki depremde can kaybı artıyor #1

    Hükümet yardım edecek

    AA'da yer alan habere göre, 58 binin üzerinde kişinin yerinden olduğu depremde, 22 bin 198 ev hasar gördü.

    Depremden etkilenen ailelere ve evleri hasar gören kişilere, hükümet tarafından yardım sağlanacağı bilgisi paylaşıldı.

    Endonezya daki depremde can kaybı artıyor #2

    Deprem 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti

    ​​​​​​​ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21 Kasım'da, Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

    Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmamıştı.


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