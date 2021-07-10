350 milyon dolarlık lüks tren konsepti ortaya çıktı

Etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken tren, sahibine eğlenceli yolculuk sunmayı hedefliyor.

Uzun mesafeli demiryolu seyahatini daha lüks ve konforlu hale getirecek bir proje hazırlandı.

Gezginlerin, dünyayı görmenin daha çevre dostu yollarını aramaya başlamasıyla birlikte klasik seyahat tarzında değişiklikler yaşanıyor.

DEMİRYOLU SEYAHATİNDE YENİ DÖNEM

Fransız tasarımcı Thierry Gaugain, hazırladığı konsepti ile demiryolu seyahat deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşımayı planlıyor.

Gaugain, Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'un 80 metrelik gemisi Venus de dahil olmak üzere etkileyici yat tasarımlarıyla tanınıyor. Ancak son konsept, onun bir treni kavramsallaştırmaya yönelik ilk girişimi.

OPAK VE ŞEFFAF CAM ÖZELLİĞİ

"Raylar üzerindeki konak" olarak tanımlanan 400 metre uzunluğundaki tren, 14 vagon ve opaktan tam şeffaflığa geçebilecek camlara kadar teknolojik olarak gelişmiş şekilde inşa edilecek.

CNN International'a konuşan Gaugain, "Bu tren benzersiz bir sahip için tasarlandı. Halk ya da yolcu treni değil." dedi.

Seyahatin hızla ilgili olmadığını savunan Fransız tasarımcı, "Vakit ayırmakla ilgili. Çünkü vakit, sahip olduğumuz tek hazine." ifadesini kullandı.

2,5 YIL SÜRECEK: MALİYETİ 350 MİLYON DOLAR

350 milyon dolar civarında bir maliyete sahip olacağı tahmin edlien projenin inşa edilmesinin en az iki buçuk yıl sürmesi bekleniyor.

Thierry Gaugain, "Treni alacak kişi, belki de hayatında yeni bir sayfa açacak. Nereye gitmek istediğimizi ve arzularımızı anlamak adına iç yolculuğumuzu yavaşlatmak için biraz zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.