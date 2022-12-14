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    Elon Musk "dünyanın en zengin insanı" ünvanını kaybetti

    Elon Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerinde yaşanan keskin değer kaybından sonra dünyanın en zengin insanı unvanını kaptırdı.
    • 14.12.2022 - 05:54
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    Elon Musk 'dünyanın en zengin insanı' ünvanını kaybetti

    Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen ve 340 milyar dolarlık varlığı bulunan Elon Musk bu ünvanını, LVMH şirketinin CEO'su Bernard Arnault'ın önüne geçmesiyle kaybetti.

    Koltuğu Arnault'a kaptırdı

    Bloomberg'in haberine göre, 51 yaşındaki Musk'ın serveti ocak ayından bu yana 100 milyar dolardan fazla düşüşle 163,6 milyar dolara kadar geriledi.

    LVMH'nin %48'ine sahip olan 73 yaşındaki Arnault'un varlığı ise 170,8 milyar dolar civarında bulunuyor.

    Çalkantılı bir yılı gerike bırakan Musk, zengin bireylerin muazzam servetlerini nasıl kullanabileceklerini sergileyerek Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

    Elon Musk 'dünyanın en zengin insanı' ünvanını kaybetti #1

    Elon Musk'ın servetinde düşüş yaşandı

    Musk'ın sahibi olduğu Tesla ise salı günü %4,1 değer kaybederek, kasım 2020'den bu yana en düşük kapanış fiyatı olan 160,95 dolara geriledi.

    Musk aylarca Twitter anlaşmasından çekilmeye çalıştı ama başarısız oldu. Satın almayı finanse etmeye yetecek kadar nakit toplamak için Tesla hisselerinde 15 milyar dolardan fazla - Nisan'da yaklaşık 8,5 milyar dolar , ardından ağustos'ta 6,9 milyar dolar daha - elden çıkardı .

    Elon Musk 'dünyanın en zengin insanı' ünvanını kaybetti #2


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