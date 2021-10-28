4 bin kaçak göçmen, Honduras'tan ABD'ye gitmek için yola çıktı

4 bin kaçak göçmen, Honduras'tan ABD'ye gitmek için yola çıktı

Daha iyi bir hayat kurmak isteyen 4 bin kişilik kaçak göçmen grubu, Meksika üzerinden ABD’ye geçebilme umuduyla yola çıktı.

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan kaçak göçmenler, yeni bir kafile oluşturdu.

Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Villa Comaltitlan kasabasına ulaştıktan sonra başkent Meksiko üzerinden ABD sınırına vararak bir şekilde bu ülkeye geçmeyi hedefleyen kaçak göçmenlerin sayısının 4 bin olduğu belirtildi.

1800’TEN FAZLA KADIN VE ÇOCUK

Ulusal Göç Enstitüsü (INM), kafilenin içerisinde 1800'den fazla kadın ve çocuk bulunduğunu ifade etti.

SINIRDA 500 ASKER GÖREVLENDİRİLDİ

Kaçak göçmen akımına engel olmak isteyen Meksika, sınırda 500 asker görevlendirdi.

Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda kaçak göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.