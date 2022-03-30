4 milyon mülteci, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Ukrayna'yı terk edenlerin sayısını açıkladı.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle siviller, Ukrayna'dan ayrılmaya devam ediyor.

Başta Polonya olmak üzere, Ukrayna'ya komşu diğer ülkeler, mülteciler için sığınma noktalaları haline geldi.

Birleşmiş Milletler (BM), komşu ülkelere geçen mülteci sayısına ilişkin son bilgiyi paylaştı.

4 MİLYONA ULAŞTI

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sayının 4 milyona ulaştığını duyurdu. Grandi ayrıca, Ukrayna'da bulunduğunu kaydetti.

Grandi, "Lviv'de yetkililer, BM ve diğer ortaklarla bu anlamsız savaştan etkilenen ve yerinden edilmiş insanlara desteğimizi artırmanın yollarını görüşeceğim." diye yazdı.

YARIDAN FAZLASI POLONYA'DA

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) göre, 24 Şubat-29 Mart tarihlerinde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 4 milyon 19 bin 287 mülteci komşu ülkelere geçti.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ MÜLTECİ VAR

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 336 bin 799), Romanya'ya (608 bin 936), Moldova'ya (387 bin 151), Macaristan'a (364 bin 804) Slovakya'ya (281 bin 172), Rusya'ya (350 bin 632) ve Belarus'a (10 bin 902) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat tarihlerinde 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

AVRUPA ÜLKELERİNE GEÇİYORLAR

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, bazı Ukraynalı mültecilerin birden fazla komşu ülkeye geçtiğini belirtmişti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin, buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

MİLYONLARCA SİVİL YERİNDEN EDİLDİ

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise Ukrayna içinde de en az 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini bildirmişti.

BMMYK, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.