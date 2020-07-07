4 ülkeden İsrail'in ilhak planına tepki

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır'ın ortak açıklamasında, ilhak adımının İsrail ile ilişkileri etkileyebileceği belirtildi.

İsrail'in, işgal altında tutuğu Filistin toprağı Batı Şeria'da ilhak planına tepkiler sürüyor.

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Filistin topraklarının herhangi bir ilhakının uluslararası hukuku ihlal edeceği ve barış sürecinin temellerini tehlikeye atacağı vurgulandı.

Açıklamada, 1967 sınırları üzerinde tarafların kabul etmediği değişiklikleri kendilerinin de tanımayacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ ETKİLEYEBİLİR"

"Ayrıca, böyle bir hareketin bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi etkileri olacağını ve tam ve adil bir barış elde etme çabalarının önünde büyük bir engel oluşturacağını kabul ediyoruz. Bunun ilerleyen süreçte İsrail ile mevcut ilişkiler üzerinde de bir etkisi olabilir."

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Uluslararası hukuka ve BM kararlarına dayanan iki devletli çözüm önerisinin yinelendiği açıklamada, İsrail ve Filistin tarafları arasında müzakerelerin yeniden başlamasının yapıcı bir şekilde desteklendiği belirtildi.