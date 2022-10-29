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    400 yıl önce mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı

    Avusturya aile mezarlığında bulunan mumyalanmış bir bebeğin ölüm nedeni, öldükten yaklaşık 400 yıl sonra 'sanal otopsi' sonucunda belirlendi.
    • 29.10.2022 - 04:31
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    400 yıl önce mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı

    17. yüzyıldan kalma mumyalanan ve henüz yürümeye başlayan bir bebeğin ölüm nedeni 'sanal otopsi' ile ortaya çıkarıldı.

    Bebeğin güçlü bir Avusturyalı kontun ilk doğan oğlu olduğu belirlendi.

    Yetersiz beslenme ve zatürre teşhisi

    Araştırmacılar, varlıklı bir ailede doğmasına rağmen çocuğun, yaklaşık 400 yıl önce öldüğünde yetersiz beslenmiş ve zatürre hastası olduğunu keşfetti.

    Mumyayı inceleyen Almanya merkezli ekip ve tarihi kayıtların yanı sıra en son teknolojiler kullanılarak Rönesans dönemi çocukluğuna yeni bir açıdan ışık tutuldu.

    Çocuk, koşulların doğal mumyalamaya izin verdiği, yaşamı ve ölümü hakkında kritik bilgiler içeren yumuşak dokuyu koruyan bir Avusturya aile mezarlığında bulundu.

    400 yıl önce mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı #1

    Cesed ahşap tabuttan çıktı

    Şaşırtıcı bir şekilde, mezarda gömülü ailenin diğer üyeleri için ayrılmış ayrıntılı metal tabutlar yerine işaretsiz bir ahşap tabutun içine gömülen kimliği belirsiz tek cesedin mumyalanmış çocuğa ait olduğu anlaşıldı.

    Münih-Bogenhausen Akademik Kliniği'nden Dr. Andreas Nerlich liderliğindeki araştırma ekibi, sanal otopsi ve radyokarbon testi gerçekleştirdi. Ayrıca, çocuğun kim olduğu, aile kayıtları ve definden elde edilen önemli maddi ipuçlar da incelendi.

    400 yıl önce mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı #2

    "O dönemlerde erken bebek ölümleri fazlaydı"

    Dr. Nerlich konuyla ilgili şunları söyledi:

    “Bu sadece bir vaka, ancak o dönemde erken bebek ölüm oranlarının genellikle çok yüksek olduğunu bildiğimiz için, gözlemlerimizin daha yüksek sosyal sınıflarda bile bebeklerin tüm yaşam boyunca yeniden yapılandırılmasında önemli bir etkisi olabilir.”

    400 yıl önce mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı #3

    Öldüğünde bir yaşındaydı

    Independent'ın haberine göre ekip, kemik uzunluklarını ölçmek için BT taraması gerçekleştirdi. Diş sürmesine ve uzun kemiklerin oluşumuna bakan araştırmacılar, çocuğun öldüğünde yaklaşık bir yaşında olduğunu belirledi.

    Yumuşak doku, çocuğun bir erkek olduğunu ve yaşına göre fazla kilolu olduğunu gösterdi.

    Dr. Nerlich mumya üzerinde yaptığı araştırmalara dayanarak, “Çocuğun kaburgaları, genellikle şiddetli raşitizm veya iskorbüt hastalığında görülen, raşitik tespih adı verilen bir şekilde bozuktu. Kilo almak için yeterli yiyecek almasına rağmen, yine de yetersiz beslendiğine dair buluntular var. Raşitizmde görülen tipik kemik eğriliği olmasa da, bunun nedeni yürümemesi veya emeklememesi olabilir." dedi.

    400 yıl önce mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı #4

    Yetersiz beslendiği için öldüğü şüphesi

    Sanal otopsi, zatürreye özgü akciğer iltihabı olduğunu ve raşitizmli çocukların zatürreye karşı daha savunmasız olduğunu ortaya çıkardığından, araştırma ekibi beslenme eksikliğinin erken ölümüne katkıda bulunmuş olabileceğine inanıyor.

    400 yıl önce mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı #5


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