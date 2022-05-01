40'a yakın Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen 'Kiev hayaleti' efsane çıktı

Ukrayna'da 40'a yakın Rus uçağını düşürdüğü öne sürülen ve 13 Mart tarihinde öldüğü söylenen 'Kiev hayaleti' lakaplı pilotun aslında gerçek olmadığı öğrenildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2 ayı aşkın süredir devam ederken, 'Kiev'in Hayaleti' lakaplı bir pilotun 40'a yakın Rus uçağını düşürdüğü ve bu pilotun 13 Mart'ta öldüğü iddaları ortaya çıkmıştı.

'Kiev'in Hayaleti süper kahraman efsanesi'

Yetkililer, tarafından Tarabalka’nın madalya ile onurlandırıldığı doğrulanırken, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kiev'in Hayaleti, karakteri Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesidir" uyarısında bulunularak, Ukrayna halkından bilgi kirliliğine karşı uyanık olmalarını ve bilgiyi yaymadan önce kaynaklarını kontrol etmesini istedi.

"Kiev’in Hayaleti"nin tek bir pilottan ziyade Ukrayna’nın başkenti Kiev’i koruyan Hava Kuvvetleri'nin 40. Taktik Havacılık Takımını oluşturan pilotlarının tamamı olduğu düşünülüyor.





"Bu propagandaya sahip olmak çok önemli”

İHA'nın haberine göre, Ukraynalı askeri tarihçi Mikhail Zhirohov, Kiev'in Hayaleti hikayesini "moral yükseltmek için propaganda" olarak nitelendirerek, savaşın başlarında Rus ordusunun Ukrayna hava sahasına hakim olduğunu, bu nedenle Ukraynalı bir pilotun "sadece iki veya üç uçağı vurabileceğini" belirtti.

Zhirohov, "Bu propagandaya sahip olmak çok önemli, çünkü silahlı kuvvetlerimiz daha küçük ve birçoğu onlara (Ruslara) eşit olamayacağımızı düşünüyor. Buna savaş zamanında ihtiyacımız var" dedi.

Rusya'nın askeri kayıpları açıklanmıştı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın şimdiye kadar savaşta 190 uçak ve 155 helikopter kaybettiğini aktarmıştı. Ancak bağımsız askeri analistler Oryx, Rus kayıplarının 26 uçak ve 39 helikopterin yanı sıra 48 insansız hava aracı (İHA) olduğunu düşünüyor.