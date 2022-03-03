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    İHH’dan Ukrayna’ya insani yardım

    İHH İnsani Yardım Vakfı, Rusya'nın saldırısı altında kalan Ukrayna halkına ve komşu ülkelere göç eden mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 23:55
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    İHH’dan Ukrayna’ya insani yardım

    Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya'nın saldırıları altında kalan halk, gıda temininde zorluklar yaşıyor.

    Dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetlerini sürdüren İHH, sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde Kiev’in farklı bölgelerinde ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.

    Ayrıca, Romanya’nın İsakca bölgesine gelen Türk vatandaşlarına ve mültecilere ise battaniye ve hazır gıda dağıtımı gerçekleştiriliyor.

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    İHH GENEL SEKRETERİ DAĞITIMLARLA İLGİLİ DETAYLARI PAYLAŞTI

    Dağıtımlara ilişkin konuşan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, şunları söyledi:

    "Bugüne kadar, Romanya'ya sığınan 450 aileye içerisinde sandviç, meyve suyu, kek ve su bulunan gıda paketi ve battaniye dağıtımı yapıldı. Moldova'da ise 2 farklı bölgede 1.350 adet gıda paketi dağıtıldı. Çalışmalar, Ukrayna sınırından Moldova'ya geçen ailelere yapıldı. Ukrayna içerisinde ise Kiev, Liviv, Vinnitsa ve Kherson bölgelerinde günlük olarak ekmek dağıtımı yapılıyor.

    4 gün içerisinde Ukrayna’nın 4 farklı şehrinde 30 bin ekmek dağıtıldı. Bugün Kiev'de ekmek dağıtımı yaptığımız sırada bombalama olduğu için dağıtımı yarıda durdurmak zorunda kaldık. Polonya sınırına gelen mülteciler içinde yardım planlaması yapıldı. En kısa sürede bölgede çalışma yapılacak."

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