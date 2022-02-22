NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın yanındayız

Ukrayna için yapılan olağanüstü toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın yanında olacağız." dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim, Putin'in bölgedeki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanımasının ardından yükseldi.

Bu gelişmenin ardından NATO, Ukrayna için olağanüstü toplandı.

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın yanında olacağız." dedi.

Stoltenberg'in konuşmalarından satır başları;

"Rusya'nın adımını kınıyoruz. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı bir kez daha güç kullanmaya karar verirse, daha büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacak.

"BİZ GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Kamplardan çıkmış durumdalar ve saldırıya hazır Rusya askerleri. NATO kararlı biçimde tüm müttefiklerini savunacaktır. Müttefiklerimiz binlerce savaş yığını yaptı. Aynı zamanda jetlerimiz de uyarı konumuna, gemilerimiz de kuzeyden Akdeniz'e kadar hazır durumda. Biz gereken her şeyi yapacağız. Birliğimizi destekleyebilmek ve birbirimizi korumak için.

"YAPTIRIMLARI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

NATO Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarına yanıt verecektir. Almanya hükümeti Kuzey Akımı destekleyemeyeceğini açıkladı. Bugünkü yaptırımları açıkladılar, memnuniyetle karşıladık.

"BİR GERİ, BİR İLERİ ADIM ATIYORLAR"

Biz devam eden bir askeri yığınak görüyoruz. Bir geri bir ileri adım atıyorlar. Şu an kamplardan daha fazla asker çıktığını ve saldırıya hazırlanıldığını görüyoruz. Sürekli yanıltma harekatları devam etmekte. Dün akşama bakacak olursak daha fazla Rus askerinin Dombas bölgesine ilerlediğini gördük.

"BİZ GERİLİMİ TIRMANDIRMAMALARI YÖNÜNDE RUSYA'YA ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

Hiçbir zaman saldırıları durdurmak için geç değildir. Biz gerilimi tırmandırmamaları yönünde Rusya'ya çağrıda bulunmak istiyoruz; Rusya bir kez daha güç kullanmaya karar verirse daha güçlü yaptırımlar söz konusu olacak, daha yüksek bedel ödemek söz konusu olacak.

Doğu kanadında mevcudiyetimiz artabilir."





