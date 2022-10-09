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- İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle görüşmeleri sonlandırması talebiyle gösteri yaptı.
- 09.10.2022 - 16:07
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları konusunda şart koştuğu maddeler Madrid'de üçlü zirvede mutabakat olarak imzalanmıştı.
İsveç ve Finlandiya'dan PKK terör örgütüne desteklerini çekmeleri istenmişti.
Bu yönde adımlar atması beklenen İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları rahat durmuyor.
PKK yandaşları yine rahat durmadı
Bölücü örgüt yandaşları son olarak başkent Stockholm'de bulunan Norra Bantorget Meydanı'nda toplandı.
PKK yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Öcalan posteri açıp eylem yaptılar
YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.
Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.