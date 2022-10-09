Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.050
0.03%
BTXN Coin
9.61
-4.28%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

    İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle görüşmeleri sonlandırması talebiyle gösteri yaptı.
    • 09.10.2022 - 16:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

    Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları konusunda şart koştuğu maddeler Madrid'de üçlü zirvede mutabakat olarak imzalanmıştı.

    İsveç ve Finlandiya'dan PKK terör örgütüne desteklerini çekmeleri istenmişti.

    Bu yönde adımlar atması beklenen İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları rahat durmuyor.

    PKK yandaşları yine rahat durmadı

    Bölücü örgüt yandaşları son olarak başkent Stockholm'de bulunan Norra Bantorget Meydanı'nda toplandı.

    PKK yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

    Öcalan posteri açıp eylem yaptılar

    YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

    Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

    İsveç te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı #1

    İsveç te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı #2

    İsveç te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı #3


    Taksici ve yolcuları karşı karşıya getiren uygulama: Bahşişli çağır
    İç Haber

    Taksici ve yolcuları karşı karşıya getiren uygulama: Bahşişli çağır

    Bitexen 10 Ekim
    Advertorial Mobil

    Bitexen 10 Ekim

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir