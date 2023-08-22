456 düzensiz göçmen, Libya'dan sınır dışı edildi Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Mısır ve Nijer uyruklu göçmenler ülkelerine geri gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Yüzlerce düzensiz göçmenin Libya topraklarından çıkarılmasına karar verildi.

Nijer ve Mısır uyruklu göçmenler, yasa dışı göçle mücadele kapsamında sınır dışı edildi.

Libya İçişleri Bakanı Imad et-Trablusi, başkent Trablus'taki Yasadışı Göçle Mücadele Dairesi'nde konuyla ilgili konuştu.

Yasa dışı göçmenler için sınır dışı kararı

Trablusi, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 294 Mısır ve 162 Nijer uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini söyledi.

Trablusi, Nijerli göçmenlerden 102'sinin geçen günlerde Tunus-Libya sınırında ülkeye giriş yaparken yakalandığını kaydetti.

Libya İçişleri Bakanı, ülkesinin düzensiz göçten çok sıkıntı çektiğine vurgu yaptı.

300 göçmen daha gönderilecek

Imad et-Trablusi, Yasadışı Göçle Mücadele Dairesi'nin, ilerleyen günlerde Afrikalı 300 düzensiz göçmeni daha ülkelerine göndermeyi planladığını aktardı.

Libya, daha önce pek çok kez Afrika uyruklu yüzlerce düzensiz göçmeni ülkelerine geri göndermişti.

İnsanlık dışı göç

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda "insanlık dışı göç" olarak nitelendirdiği göç girişimlerine son verilmesi ve nedenlerinin ortadan kaldırılması çağrısında bulunuyor.

İnsan kaçakçılığının suç şebekeleri için en büyük küresel pazarlardan biri haline geldiğini vurgulayan Said, her fırsatta suç şebekelerinin, göçmenleri ve organlarını sattığını, bu işten kar amaçladığı gibi devletlerin ve vatanların varlığını da hedef aldığını vurguluyor.

Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında 16 Temmuz'da ticaretin teşvik edilmesi ve düzensiz göçle mücadele dahil olmak üzere iki taraf arasında 750 milyon eurodan fazla değerde "stratejik ve kapsamlı ortaklık" konulu mutabakat zaptı imzalandı.