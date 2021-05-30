Kolombiya'nın Bolivar bölgesinde Ulusal Polise ait helikopterin düşmesi sonucu 5 polis yaşamını yitirdi.

Kolombiya’nın Bolivar bölgesinde bulunan Cantagallo’daki Patico Alto yakınlarına polis helikopteri düştü.

MEKANİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kazada 5 narkotik polisi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, Cantagallo’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden polisler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Helikopterin mekanik arıza nedeniyle düşmüş olabileceği düşünülüyor.

Kolombiya’da polis helikopteri düştü: 5 ölü VİDEO