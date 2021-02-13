Hindistan Parlamentosunda Keşmir'in sesini duyuracak kimse kalmadı

Hindistan Parlamentosunun üst kanadı Eyaletler Konseyinde, Cammu Keşmir siyasi olarak temsil edilmekten yoksun kaldı.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin liderlerinden Ghulam Nabi Azad da dahil olmak üzere bölgeyi temsil eden dört milletvekilinin emekliliği nedeniyle koltukları boş kalması nedeni ile, Cammu Keşmir, Hindistan Parlamentosunun üst kanadı Eyaletler Konseyinde (Rajya Sabha), siyasi olarak temsil edilmekten yoksun kalacak.

YENİ MECLİS UMUDU

Emekli olan milletvekillerinden Nazir Ahmed Laway yaptığı açıklamada, yakın zamanda Cammu Keşmir bölgesinin yeniden yapılandırılmasını ve bölgede yeniden seçilmiş bir meclisin oluşmasını umduğunu söyledi.

SEÇİLMİŞ YEREL TEMSİLCİ YOK

Ghulam Nabi Azad ise açıklamasında, meclis ve yerel temsilcilerin yokluğunda, Keşmir'den Delhi'ye gelen ve bu bölgeler arasında nüfuzunu kullanmasını isteyen çok sayıda heyeti kabul ettiğini belirterek, "Bölge son 2,5 yıldır bir meclise sahip değil. Eğer herhangi bir seçilmiş yerel temsilci olsaydı, bu kişiler şikayetleri için ona giderdi. Bir sürü para harcayarak Delhi'ye kadar beni görmek için gelmezlerdi." dedi.

SEÇİM BÖLGELERİ YENİDEN ÇİZİLİYOR

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise, eski Yüksek Mahkeme yargıcı Ranjana Desai başkanlığındaki bir tespit komisyonunun, eyalet meclisindeki koltuk sayısını artırmak için seçim bölgelerinin sınırlarını yeniden çizmeye çalıştığını belirterek, "Gelecek iki ay içinde çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Bu çalışmadan sonra, merkezi hükümet meclis seçimlerini yapmaya karar verebilir." ifadesini kullandı.

EYALETLER KONSEYİNE 4 ÜYE

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı Cammu Keşmir bölgesi, doğrudan seçilmiş altı milletvekilini Alt Meclise (Lok Sabha) gönderirken, Eyaletler Konseyine 4 üye gönderiyordu.

ÖZERKLİĞİ KALDIRILDI

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da bölgenin özerkliğini kaldırıp Cammu Keşmir ve Ladakh olarak iki yönetime böldüğünde, Alt Meclisin koltukları yeniden dağıtıldı ve beşi Cammu Keşmir'e, biri de Ladakh bölgesine gitti.

SEÇİM MEKANİZMASI KALMADI

Seçilmiş eyalet meclisinin feshedildiği 2018'den bu yana, bölgeden Eyaletler Konseyi temsilcilerini seçmek için hiçbir mekanizma kalmadı.