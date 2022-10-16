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    Avustralya’da sel felaketi

    Avustralya'da şiddetli yağışların meydana getirdiği sel felaketi devam ederken, su seviyesinin 12 metreyi aşabileceği uyarısı yapıldı.
    • 16.10.2022 - 23:14
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    Avustralya’da sel felaketi

    Avustralya’da şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Victoria eyaletinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

    "Felaketin etkileri yıkıcı"

    Sel felaketinin etkilerinin yıkıcı boyuta ulaştığını söyleyen Albanese, "Gün sonunda 100'den fazla Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) personeli Victoria’da olacak" dedi.

    Avustralya’da sel felaketi - VİDEO

    Birçok yol kapandı, binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

    İHA'nın aktardığına göre; Başbakan Albanese ile birlikte açıklamalarda bulunan Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews ise, sel nedeniyle 355 yolun kapandığını ve Mooroopna kasabası çevresindeki yaklaşık 6 bin ev ve iş yerine elektrik verilemediğini bildirdi.

    Avustralya’da sel felaketi #1

    Sel suları 12 metreyi aşabilir uyarısı

    Öte yandan, Victoria Eyaleti Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada sel sularının yüksekliğinin 12 metreyi aşabileceği ve bu durumun da 7 binden fazla yapının sular altında kalmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

    Avustralya’da sel felaketi #2

    Aracı sular altında kalan bir kişi ölmüştü

    Selden en çok etkilenen eyalet olan Victoria’da şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönmüş, okullarda eğitime ara verilmiş, 3 bin ev ve iş yeri elektriksiz kalmıştı. Tasmanya’da ise 24 saat içinde şiddetli yağışın ardından nehirler taşmıştı. Selden etkilenen Yeni Güney Galler’in Forbes kasabasında 600 kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı. Eyaletin batısında aracı sular altında kalan 1 kişi hayatını kaybetmişti.

    Avustralya’da sel felaketi #3

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