Çin'den ABD'ye 'Tayvan' tepkisi

Çin, ABD Dışişleri Bakanı'nın, Pekin'in Tayvan Boğazı'nda statükoyu değiştirme niyetinde olduğu, Ada'yı ana kara ile birleştirme hedefine hız verdiğine ilişkin sözlerini eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de basın toplantısı düzneledi.

Mao Ning basın toplantısında;Tayvan'daki statükonun, Boğaz'ın her iki yakasının bir ve aynı Çin'in parçası olması olduğunu vurguladı.

Mao, statükoyu değiştirmeye çalışanların, bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı faaliyetler yürüten Ada'daki hükümet ile "tek Çin" ilkesini çarpıtmaya ve içini boşaltmaya yönelik eylemlerde bulunan ABD olduğunu savundu.

"Ayrılıkçı hareketlere ödün veremeyiz"

Tek Çin ilkesinin ABD ile diplomatik ilişkilerin siyasi ön koşulu olduğunu hatırlatan Mao, "Tayvan sorununun nasıl çözüleceği tamamen Çin'in iç meselesidir. Barışçı yeniden birleşme için olabildiğince geniş alan açmaya hazırız fakat her ne biçimde olursa olsun ayrılıkçı hareketlere ödün veremeyiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı ne demişti?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bloomberg'e verdiği mülakatta, "(Tayvan konusunda) değişen şu oldu; Pekin'deki hükümet statükonun artık kabul edilemez olduğuna ve yeniden birleşme hedefine yönelik sürecin hızlandırılması gerektiğine karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

AA'nın haberine göre; Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.