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    Joe Biden'dan enflasyon değerlendirmesi

    ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonu normal seviyelere döndürmenin zaman alacağını belirterek, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettiklerini bildirdi.
    • 10.11.2022 - 18:23
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    Joe Biden'dan enflasyon değerlendirmesi

    ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Başkan Biden, "Bugünkü rapor, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konusunda kaydettiğimiz tüm ilerlemelerden vazgeçmeden, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

    "Enflasyonu normal seviyelere döndürmek zaman alacak"

    Ekonomi planının sonuç gösterdiğini kaydeden Biden, enflasyonu normal seviyelere döndürmenin zaman alacağını, yol boyunca aksiliklerin görülebileceğini aktardı.

    AA'nın haberine göre Biden, orta sınıf ve çalışan ailelere daha fazla nefes alanı sağlamak için Demokratlar ve Cumhuriyetçiler ile birlikte çalışacağını belirterek, gündemini bozmaya veya enflasyonu daha da kötüleştirmeye yönelik her türlü çabaya karşı çıkacağını bildirdi.

    ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetti.

    Joe Biden dan enflasyon değerlendirmesi #1


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