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    Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı.
    • 06.11.2022 - 16:30
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    Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Filistin haber ajansı WAFA, bir haber yayınladı.

    Haberde, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği, Harem-i Şerif'in El-Esbat ve Kattanin kapıları önünde ayin yaptıkları belirtildi.

    Haberde ayrıca, yerleşimcilerin baskın sırasında Harem-i Şerif'teki Filistinlileri kışkırtmaya çalıştığı kaydedildi.

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor

    Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

    Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

    AA'nın haberine göre; bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

    Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi #1


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