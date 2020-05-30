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    Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Ukrayna'da yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, saniyelerle ölümden döndü.
    • İHA
    • 30.05.2020 - 13:19
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    Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Jilyanskaya Caddesi üzerinde yaya geçidini kullanarak karşı yola geçmek isteyen bir vatandaş, son anda gösterdiği refleks hareketiyle üzerine hızla gelen aracın altında kalmaktan kurtuldu.

    SÜRÜCÜ DE SON ANDA FARK ETTİ

    Yayaya çarpmamak için direksiyonu son anda başka yöne kıran sürücü de kaldırıma çıktıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

    O anlar ise yoldan geçen diğer sürücülerin araç kameralarına yansıdı.

    Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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