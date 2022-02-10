Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan tarafı, Azerbaycan sınırında çatışmacı tutumunu sürdürmeye devam ediyor…

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığını bildirdi.

“BİRKAÇ SAAT BOYUNCA ARALIKLARLA ATEŞ AÇILDI”

Açıklamada, Ermenistan'ın Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin, dün yerel saatle 22.00'dan başlayarak Kelbecer illinin Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine, birkaç saat boyunca aralıklarla ateş açtığı belirtildi.

ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşi açtığı, Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralananın olmadığı kaydedildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu ve bölgedeki durumun sakin olduğu aktarıldı.