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    Erdoğan, Putin ve Ruhani ile Suriye'yi görüşecek

    Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın video konferans yoluyla Suriye'deki gelişmeleri görüşeceklerini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.06.2020 - 12:26
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    Erdoğan, Putin ve Ruhani ile Suriye'yi görüşecek #1

    Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın video konferans yoluyla Suriye'deki gelişmeleri görüşeceklerini duyurdu.

     

     

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