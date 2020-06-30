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Erdoğan, Putin ve Ruhani ile Suriye'yi görüşecek
Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın video konferans yoluyla Suriye'deki gelişmeleri görüşeceklerini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 30.06.2020 - 12:26
Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın video konferans yoluyla Suriye'deki gelişmeleri görüşeceklerini duyurdu.