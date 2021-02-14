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    Afrin'de bombalı saldırı

    Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 14.02.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 15:42
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    Afrin'de bombalı saldırı

    Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinin merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı.

    4 SİVİL YARALANDI

    Park halindeki aracın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

    Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Patlama nedeniyle çevredeki ev ve mağazalarda hasar meydana geldi.

    Afrin'de bombalı saldırı VİDEO


    Afrin de bombalı saldırı #1

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