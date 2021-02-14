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Afrin'de bombalı saldırı
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
- İHA
- 14.02.2021 - 15:31
- Güncelleme : 14.02.2021 - 15:42
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinin merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı.
4 SİVİL YARALANDI
Park halindeki aracın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.
Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Patlama nedeniyle çevredeki ev ve mağazalarda hasar meydana geldi.
Afrin'de bombalı saldırı VİDEO