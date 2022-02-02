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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gidecek

    Erdoğan'ın ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Ankara-Kiev iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları görüşülecek.
    • AA
    • 02.02.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 15:24
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gidecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    Erdoğan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolayısıyla yarın Ukrayna'da olacak.

    TÜRKİYE-UKRAYNA İLİŞKİLERİ MASADA

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilgili bakanların katılımlarıyla Kiev'de icra edilecek konsey toplantısı kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

    İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ya gidecek #1

    BÖLGESEL VE ULUSLARARASI MESELELER GÜNDEMDE OLACAK

    Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

    Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.


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