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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gidecek

Erdoğan'ın ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Ankara-Kiev iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları görüşülecek.