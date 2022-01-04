Euro
15.0016
1.35%
Dolar
13.2628
1.49%
Altın
769.8700
1.43%
Borsa
1,972.34
2.37%
Bitcoin
620.300
-1.90%
BTXN Coin
34.30
1.62%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Jair Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı

    Karın bölgesinde iç tıkanıklık yaşayan Bolsonaro, hastanede gözetim altına alındı.
    • AA
    • 04.01.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jair Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

    Bolsonaro, Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak, öğlen yemeğinden sonra kendisini kötü hissetmeye başladığını belirtti.

    HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA

    Gece saatlerinde hastaneye geldiğini belirten Bolsonaro, "Karın bölgesinde iç tıkanıklık sebebiyle muhtemel bir ameliyat için daha fazla test yapılacak." ifadesini kullandı.

    Hükümetten daha önce yapılan açıklamada, Devlet Başkanı'nın karın ağrısı hissetmesi sebebiyle ülkenin Sao Paulo kentindeki Vila Nova Star Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

    BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESİ

    Hastaneden yapılan açıklamada, Bolsonaro'da bağırsak düğümlenmesi görüldüğü kaydedilmişti.

    Jair Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı #1


    Görüş Bildir