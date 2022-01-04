Jair Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı

Karın bölgesinde iç tıkanıklık yaşayan Bolsonaro, hastanede gözetim altına alındı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

Bolsonaro, Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak, öğlen yemeğinden sonra kendisini kötü hissetmeye başladığını belirtti.

HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA

Gece saatlerinde hastaneye geldiğini belirten Bolsonaro, "Karın bölgesinde iç tıkanıklık sebebiyle muhtemel bir ameliyat için daha fazla test yapılacak." ifadesini kullandı.

Hükümetten daha önce yapılan açıklamada, Devlet Başkanı'nın karın ağrısı hissetmesi sebebiyle ülkenin Sao Paulo kentindeki Vila Nova Star Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESİ

Hastaneden yapılan açıklamada, Bolsonaro'da bağırsak düğümlenmesi görüldüğü kaydedilmişti.