6 milyon doz çöp oldu: Belçika, koronavirüs aşılarını imha edecek Sağlık Bakanlığı, varyantlardaki durum nedeniyle ilk aşıların kullanılamayacağını kararlaştırdı.

AA

Koronavirüs salgınında zor günler geçiren Belçika, pandemiyle mücadelede önemli miktarda aşı tedarik etti.

Ancak kullanılmayan milyonlarca doz aşının imha edilmesine karar verildi.

6 milyon doz devre dışı kaldı

Belçika federal hükümetinin elinde bulunan 6 milyon doz koronavirüs aşısının artık etkili olmayacağı gerekçesiyle imha edileceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, parlamentodaki oturumda milletvekillerine Belçika'nın elinde 15,3 milyon dozluk aşı rezervinin bulunduğunu söyledi.

"Elimizdeki ilk aşıları kullanamayız"

İlk geliştirilenlerle kıyaslanınca virüsün Omicron BA.4/5 alt varyantlarına karşı geliştirilen aşıların daha etkili olduğunu vurgulayan Vandenbroucke, şöyle dedi:

Bu nedenle elimizdeki ilk aşıları kullanamayız. Bunlar en kısa sürede imha edilecek.

mRNA aşılarını imha edecekler

Vandenbroucke, imha edilecek aşıların 2,6 milyon dozunun Moderna, 3,3 milyon dozunun ise Pfizer/BioNTech tarafından üretilen mRNA aşıları olduğunu açıkladı.

Sonbaharda alınacak yeni aşıların saklanacağı soğuk hava dolaplarının boşaltılması gerektiğini vurgulayan Vandenbroucke, bunun için artık kullanılması mümkün olmayan yaklaşık 3,6 milyon doz aşının imhasının devam ettiğini anlattı.

Maske, test ve ilaç ortadan kaldırıldı

Belçika hükümeti, geçen yıl nisan ayında da koronavirüs salgını sırasında temin edilen 98,5 milyon euroluk maske, test ve ilacı son kullanma tarihleri dolduğu veya kalitelerinin kötü olduğu gerekçesiyle imha etmişti. Temmuz 2022 de de 1,3 milyon doz aşının imha edildiği açıklanmıştı.

Mayıs 2022'de ise Belçika'nın Ukrayna'ya gönderdiği 280 bin ilaç ve 140 bin şırınganın kullanım sürelerinin dolduğu, 3,4 milyon euroluk malzemenin çöpe gittiği belirtilmişti.