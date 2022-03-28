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    6 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'de buluştu

    Bakanlar, nükleer anlaşmadan Rusya-Ukrayna savaşına kadar çeşitli konuları müzakere etmek için bir araya geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.03.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:07
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    6 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'de buluştu

    İsrail, altı ülkenin dışişleri bakanlarının buluştuğu zirveye ev sahipliği yaptı.

    ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn ve İsrail'in dışişleri bakanları, İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Necef Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

    İSRAİL'DE DIŞİŞLERİ BAKANLARI ZİRVESİ

    İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü'nde Sde Boker yerleşim birimindeki bir otelde düzenlenen zirveye, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in yanı sıra mevkidaşları ABD'den Antony Blinken, Mısır'dan Samih Şukri, BAE'den Abdullah bin Zayid, Fas'tan Nasır Burita ve Bahreyn'den Abdullatif bin Raşid el-Zayani katılıyor.

    LAPİD MEVKİDAŞLARIYLA AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

    Zirve kapsamında dün İsrail'e ulaşan konuk bakanlarla akşam yemeğinde buluşan Lapid, mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşmelere başladı. Lapid, ilk olarak Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

    İkili görüşmelerin tamamlanmasının ardından 6 bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    GÜNDEMDEKİ KONULAR

    Zirve kapsamındaki görüşmelerde İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konunun ele alınacağı belirtilmişti.

    BAE, Bahreyn ve Fas, 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

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