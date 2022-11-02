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    FED faiz kararını açıkladı

    FED faiz kararını açıkladı

    Amerikan Merkez Bankası (FED), faiz oranını beklendiği üzere 75 baz puan artırdı. Böylelikle faiz yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 21:02
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 21:17
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    ABD Merkez Bankası Fed iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

    Fed bu kararla birlikte son 4 toplantıda politika faizini 75'er baz puan artırmış oldu.

    2007'den beri en yüksek seviyede

    Böylelikle faiz yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltildi.

    Son yapılan faiz artışıyla birlikte politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

    Enflasyon vurgusu

    Karar metninde enflasyonu dizginlemek için başlatılan agresif sıkılaşma sürecinin son aşamasına girdiği yönünde bir yönlendirme dikkat çekti.

    Yine karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

    FED faiz kararını açıkladı #1

    Enflasyonla mücadeleye 'sıkı sıkıya' bağlılık mesajı

    Karar metnine yeni giren ifade de Fed, hedef aralığındaki gelecek faiz artışlarının hızını belirmede Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikasındaki birikimli sıkılaşmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde yarattığı etkiyi ve ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacağı belirtti.

    AA'nın aktardığına göre karar oybirliği ile alınırken, Fed yetkililerinin enflasyonla mücadeleye sıkı sıkıya bağlı olduğunu bununla birlikte sıkılaşmanın yarattığı etkiyi görmezden gelmediklerine işaret etti.


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