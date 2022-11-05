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    Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

    Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken tsunami uyarısı yapılmadı.
    • 05.11.2022 - 20:32
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    Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

    Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları, deprem ile sarsıldı.

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ülkede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 51,4 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

    Tsunami uyarısı yapılmadı

    AA'nın haberine göre; depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

    Endonezya da 5,1 büyüklüğünde deprem #1


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