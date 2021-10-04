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    İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem

    İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Çelgerd şehrinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, 12 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 13:04
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    İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem

    Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Çelgerd şehrinde, yerel saatle 06.09’da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

    Depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

    8’İ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

    İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, meydana gelen depremde 12 kişinin yaralandığını belirterek, “8’i deprem esnasında yaşadıkları korku nedeniyle dışarı çıkmaya çalışırken, 4 kişi ise enkaz sonucu yaralanmıştır.” dedi.

    20 KÖYDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Yaralılardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 6 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü ifade eden Halidi, deprem nedeniyle bölgede toplam 20 köyde maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

    İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem #1

    İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem #2

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