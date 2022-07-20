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    Paris Emniyet Müdürü görevden alındı

    Real Madrid ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan taraftar olayı ile gündeme gelen Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'in görevine son verildi.
    • 20.07.2022 - 21:01
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    Paris Emniyet Müdürü görevden alındı

    28 Mayıs’ta Real Madrid ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi final öaçı Fransa'nın başkenti Paris'te oynanmıştı.

    Müsabakada futboldan ziyade yaşanan şiddet olayı gündeme gelmişti.

    Olayların faturası Fransız emniyetine kesildi.

    Emniyet müdürü görevden alındı

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Şampiyonlar Ligi finalinde patlak veren şiddet olayları ile ismi gündeme gelen Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement görevden alındığını duyurdu.

    Paris Emniyet Müdürü görevden alındı #1

    Macron'un tavsiyesiyle görevine son verildi

    Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tavsiyesi üzerine Lallement görevden aldığını ve yerine Fransa Ulusal İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi Başkanı Laurent Nunez'i göreve getirdiğini duyurdu.

    Nunez’i Paris Emniyetini çok iyi bilen ve birçok ulusal sorumluluk üstlenmiş deneyimli bir adam olarak nitelendiren Darmanin “İle-de-France sakinlerinin güvenliği önceliğimiz olacak” dedi.

    Lallement’e de teşekkür eden Darmanin, “Lallement'e son üç yıl içinde Emniyet Müdürlüğünün başında, önemli bir terör tehdidi bağlamında, zor koşullarda yaptığı görevden dolayı saygılarımı sunmak istiyorum. Cumhuriyeti onurlandırdı” dedi.

    Paris Emniyet Müdürü görevden alındı #2

    Darmanin, olaylar için Liverpool’u suçlamıştı

    Çıkan olaylardan Liverpool taraftarlarını sorumlu tutan İçişleri Bakanı Darmanin, şiddet olaylarının arkasında büyük bir bilet sahtekarlığı olduğunu aktarmış, yaklaşık 62 bin Liverpool taraftarı tarafından sunulan biletlerin 3’te 2’sinin sahte olduğunu öne sürmüştü.

    Darmanin, Liverpool'un taraftarlarına elektronik bilet yerine kağıt bilet sağladığını ifade etmiş, bunu "endüstriyel ölçekte büyük bir dolandırıcılık" olarak tanımlamıştı.

    Stada girişte yapılan ön kontrolde sunulan biletlerin yüzde 70'inin, ikinci kontrolde sunulan biletlerin ise yüzde 15'inden fazlasının sahte olduğunu belirten Darmanin, "Alınan kararların ölümleri veya ciddi yaralanmaları önlediğini bir kez daha söylemek istiyorum" demişti.

    Paris Emniyet Müdürü görevden alındı #3

    Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti

    Söz konusu final maçı stada biletsiz girmeye çalışan taraftarlar nedeniyle 35 dakika geç başlamış, polis aralarında çocukların da bulunduğu biletsiz kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. Çıkan olaylarda 105 kişi gözaltına alınmış, 238 kişi ise gazdan etkilenmişti.


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