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    İran’da 5 büyüklüğünde deprem

    İran'da 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.
    • 17.11.2022 - 20:59
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    İran’da 5 büyüklüğünde deprem

    İran, depremle sallandı.

    Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezin’den yapılan açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde yerel saatle 17.29’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

    İHA'nın haberine göre; depremin, yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi.

    "Herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı"

    Deprem bölgesine yardım ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, "Depremden etkilenen çevre bölgeler ile temasta bulunuldu. Sarsıntıda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi." dedi.

    İran’da 5 büyüklüğünde deprem #1


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