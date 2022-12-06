Polisler sabah saatlerinde kampa baskın düzenledi. Göçmenler, alandan zorla çıkartıldı.

Fransa'nın Strazburg kentindeki göçmen kampına baskın düzenlendi.

Kamp, bir süredir belediye ile valilik arasında tartışma konusu olmuştu.

Çoğunluğu Avrupa'dan gelen göçmenlerin kaldığı 200 kişilik kamp polislerce dağıtıldı.

Polisler baskın düzenledi

Mayıs ayında belediyenin önündeki Place de l'Etoile meydanında kurulan, çocukların yanı sıra çoğunluğunu Arnavutluk, Romanya ve Makedonya'dan gelen göçmenlerin oluşturduğu kampa, polisler sabah baskın düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı baskında, polisler göçmenleri kamptan zorla çıkarttı.

Fransa'da göçmen kampı dağıtıldı ViDEO

Belediye ve valilik, kampın tahliyesine yanaşmadı

Belediye konaklama kapasitelerinin dolmasını, valilik de kurulduğu arazinin sorumluluğunun kendisinde olmamasını gerekçe göstererek kampın tahliyesine yanaşmıyordu.

Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian ise dün belediyenin sokaklara terk edilen göçmen ve evsizlere barınma sağlama konusunda kısıtlı imkanlara sahip olduğunu, görevini yerine getiremediği gerekçesiyle devlete dava açılmasını kararlaştırdıklarını açıklamıştı.

Konu mahkemeye taşınıyor

AA'nın haberine göre, seçilmişleri ve yardım derneklerini bu girişimlerini desteklemeye çağıran Barseghian, konuyu idari mahkemeye götüreceklerini belirtmişti.

Fransız basını, kampın kurulduğu alandan fotoğraflar paylaştı.