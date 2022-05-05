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- Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
- 05.05.2022 - 12:28
- Güncelleme : 05.05.2022 - 12:40
Fazla sayıda fanatik Yahudi, İsrail'in kuruluş günü nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.
Baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmedi.
Filistinli Müslümanlar darbedildi
AA'nın haberine göre, İsrail polisi, baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darbederek gözaltına almaya çalıştı.
Gaz bombalı saldırıya sloganla karşılık
İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi.
İbadet edenler içeriye zincirlendi
Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenleri içeriye hapsetti.
Fanatik Yahudilerin İsrail askerleri eşliğindeki baskını, çevredeki Müslüman gençleri de bir araya getirdi. Gençler, Mescid-i Aksa için sloganlar attı.
Olayın geçmişi
İsrailli fanatik Yahudi yerleşimci örgütleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskınlar yaparak, Aksa'da İsrail bayrağı açma ve milli şarkılar söyleme çağrısında bulunmuştu.
Buna karşılık, Filistinli aktivistler ve din adamları ise Filistinlileri Mescid-i Aksa’ya ziyaretleri artırarak burada bulunmaya çağırmıştı.