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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Yüzlerce yahudi, İsrail'in kuruluş günü için polisler eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Bu sırada Aksa'da ibadet eden Filistinliler ise polis tarafından darbedildi.