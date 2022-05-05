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    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

    Yüzlerce yahudi, İsrail'in kuruluş günü için polisler eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Bu sırada Aksa'da ibadet eden Filistinliler ise polis tarafından darbedildi.
    • 05.05.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 12:40
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    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

    Fazla sayıda fanatik Yahudi, İsrail'in kuruluş günü nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

    Baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmedi.

    Filistinli Müslümanlar darbedildi

    AA'nın haberine göre, İsrail polisi, baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darbederek gözaltına almaya çalıştı.

    Gaz bombalı saldırıya sloganla karşılık

    İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi.

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa ya baskın #1

    İbadet edenler içeriye zincirlendi

    Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenleri içeriye hapsetti.

    Fanatik Yahudilerin İsrail askerleri eşliğindeki baskını, çevredeki Müslüman gençleri de bir araya getirdi. Gençler, Mescid-i Aksa için sloganlar attı.

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa ya baskın #2

    Olayın geçmişi

    İsrailli fanatik Yahudi yerleşimci örgütleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskınlar yaparak, Aksa'da İsrail bayrağı açma ve milli şarkılar söyleme çağrısında bulunmuştu.

    Buna karşılık, Filistinli aktivistler ve din adamları ise Filistinlileri Mescid-i Aksa’ya ziyaretleri artırarak burada bulunmaya çağırmıştı.

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