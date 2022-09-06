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Çin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Çin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre depremde 46 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin ise kayıp olduğu belirlendi.