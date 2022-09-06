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    Çin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

    Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre depremde 46 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin ise kayıp olduğu belirlendi.
    • 06.09.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:26
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    Çin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

    Çin Deprem Ağları Merkezi, öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde merkez üssü Luding ilçesinin 39 kilometre yakını olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

    46 kişi hayatını kaybetti

    Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre 46 kişinin öldüğü bildirildi.

    Arama kurtarma ekipleri çalışıyor

    Arama kurtarma ekipleri Ganzi vilayetinde bulunan Luding ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

    AA'nın haberine göre Çin'den gelen ilk görüntülerde deprem nedeni ile yola düşen taşların yolları kapattığı ve mahsur kalan insanların kurtarılmaya çalışıldığı görüldü.

    Çin de 6,8 büyüklüğünde deprem #1

    Deprem yerin 16 metre derinliğinde kaydedildi

    Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre 46 kişi yaşamını yitirdi.

    Ganzı'da 29, Ya'an şehrinde ise 17 can kaybı olduğu bildirildi.

    Alt yapı zarar gördü

    Su, elektrik, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapısının zarar gördüğü depremde 50'den fazla kişi yaralandı, 16 kişiden ise haber alınamıyor

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