71 üniversite rektörü Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı protokolünü imzaladı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin düzenlediği çevrim içi programla bir araya gelen Türk dünyasından 71 üniversitenin rektörü Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi için bir araya geldi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından çevrim içi düzenlenen programda Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’nin iş birliği protokolü için bir araya geldi. Programa Türk Dünyasından 71 üniversite rektörü katıldı.

71 üniversite rektörü Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi kapsamında planlanan iş birliği protokolünü imzaladı.

TÜRK DÜNYASI DİJİTAL VATANDAŞLIĞI PROJESİ İÇİN GÖRÜŞ ALINDI

Programa ev sahipliği yapan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan açılış konuşmasında Türk dünyası üniversitelerinin büyük bir aile olduğunu vurgulayarak Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’nin hayata geçirilmesi için rektörlerin görüşlerini almayı planladıklarını söyledi.

“TÜRKLERİN ORTAK HAREKET ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Türklerin ortak hareket etmesinin çok önemli olduğunu belirten Ceylan, "Bölünmüşlüklere rağmen, toprak anlamında bütünleşme olmasa bile, aynılıkları ve benzerlikleri olan Türkler’in eğitim, kültür, tarih, ekonomi gibi alanlarda ortak paydada hareket etmeleri çok önemlidir. Bu anlamda romantik bir düşünceye sahip olmadan ortak paydada hareket edebilme kapasitesinin geliştirilmesi için dil, tarih, eğitim ve ekonomi alanlarında köprülerin kurulması şarttır. İsmail Gaspıralı’nın dilde, işte, fikirde birlik düsturu bu noktada çok önemlidir.” dedi.

“TÜRK DÜNYASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ SİYASAL DENGELERİ ETKİLER”

Türk dünyasındaki iş birliğinin siyasal dengeleri etkileyeceğini söyleyen Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Türk dünyasında ortak paydada hareket edebilme kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlamak için Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı proje fikri ortaya çıkmıştır.” dedi.

Programa katılan üniversite rektörleri projeye tüm imkânlarıyla destek vereceklerini, planlanan işlerin gerçekleştirilmesi için üniversitelerinde hemen harekete geçileceğini ifade ettiler.