Milli Savunma Bakanlığı, mühimmatların imha edildiğine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, arazide arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Son olarak, terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik faaliyet gerçekleştirildi.

Keşif ve gözetleme sonucunda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kahraman Komandolarımız icra ettikleri başarılı operasyonlarla hem PKK’lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Arama tarama faaliyeti sonucunda; 53 adet mayın, 1 adet savunma el bombası, 2 adet 40 mm uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 adet 60 mm havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketi ele geçirildi."

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi VİDEO