72. Emmy Ödülleri kimlere gitti? 2020 Emmy Ödülleri'nin tüm kazananları!

ABD'de 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Peki, Emmy Ödülleri'ni hangi yapımlar kazandı? İşte 2020'de Emmy Ödülü alan tüm ünlüler...

Koronavirüs salgını nedeniyle izleyicilerin ve ödül adaylarının olmadığı Los Angeles'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 72. Emmy Ödül Töreni video konferans şeklinde gerçekleşti.

72'nci kez düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kimlerin ödül sahibi olduğu ise merak konusu oldu. İşte sizler için Emmy Ödülleri'nin tüm kazanan dizi, film, yönetmen ve oyuncuları...

2020 EMMY ÖDÜLLERİ HANGİ DİZİLERE VERİLDİ?

Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.

"En İyi Komedi Dizisi" ödülünü 7 ödüllü "Schitt's Creek" alırken, "Watchmen" de "En İyi Mini Dizi" ödülünün sahibi oldu.

72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu FOTO-GALERİ

İŞTE, EMMY ÖDÜLLERİ'Nİ ALMAYA HAK KAZANANLAR

2020 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:

En İyi Drama: "Succession"

En İyi Komedi: "Schitt's Creek"

En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Jeremy Strong, "Succession"

En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Zendaya, "Euphoria"

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Eugene Levy, "Schitt's Creek"

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Billy Crudup, "The Morning Show"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, "Ozark"

En İyi Mini Dizi: "Watchmen"