İtalya'da vaka sayısı 4 milyonu aştı

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 262 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 131 bin 78'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 306 bin 744 testte 7 bin 852 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 131 bin 78'e ulaştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISINDA ARTIŞ

Ülkede aktif koronavirüs hasta sayısı 352 bin 422 olarak kaydedildi. Yoğun bakımdakilerin sayısı da bir günde 64 azalarak 1992'ye geriledi. İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 262 artarak 123 bin 544'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 19 bin 23 artışla 3 milyon 655 bin 112'ye ulaştı.

İKİNCİ DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Koronavirüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 25 milyon 92 bin 36 oldu. Aşılananların 7 milyon 786 bin 877'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Diğer yandan, Başbakan Mario Draghi, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, ülkede salgın tedbirlerinin kademeli gevşetileceğini söyledi.