Yunanistan'da öğretmenler sokağa indi

Avrupa Birliği ülkelerinde hayat pahalılığı nedeniyle protestolar Yunanistan'da da başladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmenler, maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı.

AA'nın haberine göre öğretmenler, hayat pahalılığı sebebiyle bir günlük greve gitti.

Maliye Bakanlığı önünde toplanan eylemciler, hem maaşların artırılmasını hem de sözleşmeli personelin kadroya alınmasını talep etti.

Polis öğretmenşlere müdahale etti

Bir grup eylemci ile polis arasında parlamento binası önünde küçük çaplı arbede yaşandı.

Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.