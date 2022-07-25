Yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan alevleri söndürmek için ekipler harekete geçti. Yetkililer, acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, yangınlara karşı mücadele veriyor.

Eyalet, adeta dev alevlerle savaşırken, itfaiye ekipleri yerleşim yerlerini korumak üzere çaba harcıyor.

Kaliforniya'da alevlerle mücadele

Kaliforniya Yangından Koruma ve Orman Birimi, müdahale çabalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 22 Temmuz Cuma günü Midpines kasabası yakınlarında çıkan Oak yangınını söndürme çalışmalarına helikopterler ve buldozerlerin katıldığı belirtildi.

56 kilometrekarelik alana yayıldı

Ayrıca 2 binden fazla itfaiye görevlisinin de yer aldığı çalışmalar sürerken, yangın dün itibarıyla 56 kilometrekarelik alana yayıldı.

Eyaletin bu yıl gördüğü en büyük yangın yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ederken, bölgede acil durum ilan edildi.

Kaliforniya'da orman yangınları devam ediyor VİDEO



Yerleşim alanlarını tehdit ediyor

AA'nın haberine göre, Yosemite Ulusal Parkı'na doğru ilerleyen ve 6 binden fazla kişinin yaşadığı yerleşim alanlarını tehdit eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.