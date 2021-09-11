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    İdlib'de 2 asker şehit oldu

    İdlib'de 2 asker şehit oldu

    MSB, düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.
    • AA
    • 11.09.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 11:45
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    Türk askerlerine İdlib'de teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili açıklama yaptı.

    2 ASKER ŞEHİT, 3 ASKER YARALI

    İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında düzenlenen alçak saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

    MSB'NİN AÇIKLAMASI

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İntikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir." denildi.

    "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

    Açıklamanın devamında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

    İdlib de 2 asker şehit oldu #1

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