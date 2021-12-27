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    Brezilya'da sel felaketi

    Geçen haftadan itibaren devam eden sağanak, sele neden oldu. 18 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evlerini kaybetti.
    • AA
    • 27.12.2021 - 07:48
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 08:20
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    Brezilya'da sel felaketi

    Brezilya'nın kuzeydoğusu şiddetli yağmurların ardından su altında kaldı.

    Bahia eyaletinde yağışların ardından yaşanan sel felaketinde onlarca kentte hayat felç oldu.

    ÖLÜ SAYISI 18'E ÇIKTI

    Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetimi'nden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasım ayından bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığı, 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

    Brezilya'da sel felaketi ViDEO

    BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ KAYBETTİ

    Son bir haftada sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketlerinin 430 bin 869 kişiyi etkilediği aktarıldı.

    Açıklamada, Bahia'da 16 bin 1 kişinin evini kaybettiği ve 19 bin 580 kişinin de tahliye edildiği duyuruldu.

    Brezilya da sel felaketi #1

    ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

    Nüfusu 15 milyonu aşan Bahia eyaletindeki 72 kentte sağanak ve sel felaketleri nedeniyle acil durum ilan edildi.

    Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, sel felaketinin çok büyük bir bölgeyi etkilediğini ve 37 kentin tamamen sular altında kaldığını açıkladı.

    Brezilya da sel felaketi #2

    NEHİR YAKININDA YAŞAYANLARA TAHLİYE ÇAĞRISI

    Öte yandan, Bahia'nın Itambe kenti ile Vitória de Conquista kenti yakınında iki baraj çöktü.

    Çökmeler nedeniyle ölü ve yaralı bildirilmezken, Itambe'de çöken baraj nedeniyle Verruga Nehri yakınlarında yaşayanlara tahliye çağrısı yapıldı.

    Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle sel felaketleri yaşanıyor.

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