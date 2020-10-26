Yunanistan’da sokağa çıkma yasağı başladı

Birçok kentte, vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle 00.30-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yunanistan’da başkent Atina ve Selanik’in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, artan koronavirüs vakaları nedeniyle bugünden itibaren 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan, ülkenin Batı Trakya yakasında son 3 günde Rodop ilinde toplam 40 pozitif vaka bulunması sonrasında yetkililer, Rodop ilinin 3’üncü seviyeye geçmesi an meselesi olduğunu belirtti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan koronavirüs bilançosuna göre, ülke genelinde bir günde 935 vakadan 34’ünün Batı Trakya’da olduğu belirtildi.

Bunlardan 20’sinin Rodop, 3’ünün İskeçe ve 11’inin ise Meriç ilinde olduğu açıklandı.