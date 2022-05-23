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    Kuveyt'te kum fırtınası

    Kuveyt'teki yoğun kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri askıya alınırken, Emirlik Kupası final maçı da yarına ertelendi.
    • 23.05.2022 - 23:07
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    Kuveyt'te kum fırtınası

    Kuveyt Sivil Havacılık İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yerel saatle 14.20 itibarıyla uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

    Sivil Havacılık İdaresi Müdür Yardımcısı İmad el-Celvi, görüş mesafesinin iyileşmesiyle uçuşlara yeniden başlanacağını aktardı.

    Kuveyt'te kum fırtınası -VİDEO

    Final maçı ertelendi

    Kum fırtınası futbolu da etkiledi.

    AA'nın haberine göre; Kuveyt Futbol Federasyonu başkentteki Cabir el-Ahmed Stadyumu'nda bu akşam Kazma ile Es-Salimiye kulüpleri arasında oynanması planlanan Emirlik Kupası final maçının olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendiğini duyurdu.

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