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Kuveyt'te kum fırtınası
Kuveyt'teki yoğun kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri askıya alınırken, Emirlik Kupası final maçı da yarına ertelendi.
- 23.05.2022 - 23:07
Kuveyt Sivil Havacılık İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yerel saatle 14.20 itibarıyla uçuşlara kapatıldığı belirtildi.
Sivil Havacılık İdaresi Müdür Yardımcısı İmad el-Celvi, görüş mesafesinin iyileşmesiyle uçuşlara yeniden başlanacağını aktardı.
Kuveyt'te kum fırtınası -VİDEO
Final maçı ertelendi
Kum fırtınası futbolu da etkiledi.
AA'nın haberine göre; Kuveyt Futbol Federasyonu başkentteki Cabir el-Ahmed Stadyumu'nda bu akşam Kazma ile Es-Salimiye kulüpleri arasında oynanması planlanan Emirlik Kupası final maçının olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendiğini duyurdu.