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- Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 27 artış gösterdi.
- AA
- 02.03.2022 - 11:47
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 eurodan kapanmıştı.
Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı bugün 129 eurodan açıldı.
DÜNKÜ KAPANIŞA KIYASLA YÜZDE 27 YÜKSELDİ
Kontratların fiyatı Türkiye saatiyle 11.32'de 154,4 euroya ulaştı. Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 27 yükseldi.
Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ve doğalgaz tedarik kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.
AB ÜLKELERİ, GAZ İHTİYACININ YÜZDE 40'INI RUSYADAN ALIYOR
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.