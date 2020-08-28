Lübnan'daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, can pazarı yaşanan bölgedeki korkunç manzara gözler önüne serildi.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana geldi.

Bölgede büyük yıkıma yol açan patlamada yaşananlara ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

PATLAMANIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, can pazarının yaşandığı bölgede cesetlerin olduğu ve onlarca yaralının sokakta yardım beklediği görülüyor.

Patlamanın yeni görüntüsü, olay yerinde hayatta kalan bir kişi tarafından paylaşıldı.

Lübnan'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı ViDEO





BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA VE HÜKÜMETİN İSTİFASI

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu şeklinde değerlendirerek istifasını duyurmuştu.