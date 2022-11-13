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    800 yolcusu koronavirüs olan gemi, Avustralya'ya demirledi

    Yeni Zelanda seyahati sırasında 800 yolcunun korona virüs testi pozitif çıkan Majestic Princess adlı gemi, Avustralya'nın Sidney kentindeki bir limana demir attı.
    • 13.11.2022 - 02:11
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 02:14
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    800 yolcusu koronavirüs olan gemi, Avustralya'ya demirledi

    Koronavirüs hastası yaklaşık 800 yolcuyu taşıyan bir geminin Avustralya'nın Sidney kentinde bir limana demirlediği bildirildi.

    Yolcuların yüzde 20'si semptom gösterdi

    Geminin bağlı olduğu Carnival Australia şirketinden edinilen bilgilere göre 4 bin 600 yolcu ve mürettebatı ile Yeni Zelanda'dan 12 gün süren yolculuktan dönen Majestic Princess adlı gemideki yolcuların yaklaşık yüzde 20'si koronavirüs semptomları gösterdi.

    800 yolcusu koronavirüs olan gemi, Avustralya ya demirledi #1

    Yolcular kabinlerde izole edildi

    Test edilen yolcuların 800'ünün koronavirüse yakalandığı belirlendi. Testi pozitif çıkan yolcuların seyahat süresince kabinlerinde izole edildiği öğrenildi.

    Şirket müdürü Marguerite Fitzgerald yaptığı açıklamada, 12 günlük yolculuğun yaklaşık yarısında çok sayıda vakanın tespit edilmeye başlandığını, tüm vakaların ya asemptomatik ya da hafif semptomlar olanlardan oluştuğunu söyledi.

    800 yolcusu koronavirüs olan gemi, Avustralya ya demirledi #2

    Karaya çıkmalarına izin verildi

    İHA'nın haberine göre Avustralya kamu otoriteleri, geminin limana yanaşmasının ardından testi pozitif olan yolcuların karaya çıkmasına izin verdi. Yolculardan toplu taşıma araçlarını kullanmamaları talep edildi. Şirket müdürü Fitzgerald, "Covid-19 testi pozitif çıkan tüm yolculara izolasyon sürelerini tamamlamaları için özel ulaşım ve konaklama için yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

    800 yolcusu koronavirüs olan gemi, Avustralya ya demirledi #3

    800 yolcusu koronavirüs olan gemi, Avustralya ya demirledi #4


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