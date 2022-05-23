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    İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem

    Ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde 5.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
    • 23.05.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:12
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    İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem

    İran'da yerel saatle 12.06'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Merkez üssü Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’ın Sercengel bölgesi olan deprem, yerin16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    Haberi Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi duyurdu.

    Hasar tespit çalışmaları yapılıyor

    AA'nın haberine göre; Sistan-Belucistan Kriz Yönetim Ofisi Genel Müdürü Ali Rıza Şehreki, hasar tespiti için bölgeye inceleme ekiplerinin gönderildiğini belirtti.

    Sarsıntı, Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’da da hissedildi.

    İran da 5.5 büyüklüğünde deprem #1


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